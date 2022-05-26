شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر الننى: أتمنى أن يختتم ابنى حياته الكروية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى ناصر النني، والد محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، أن يكون نجله ضمن مدربي الجانرز بعد اعتزاله الساحرة المستديرة في الفترة المقبلة، مضيفا أن وجود محمد ضمن الفرق الكبيرة في أوروبا شرف كبير لمصر.

ووجه والد اللاعب نصيحة إلى نجله خلال تصريحات تليفزيونية أن يستمر في تقديم أفضل ما لديه مع فريق أرسنال من أجل الحفاظ على تواجده في صفوف منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتمنى ناصر النني أن يختتم ابنه حياته داخل النادي الأهلي في الفترة المقبلة قبل اعتزاله الساحرة المستديرة.

قال ناصر الننى، والد اللاعب محمد الننى، إن كافة لاعبى أرسنال يحبون ابنه، بسبب أخلاقه وتعاونه المستمر معهم، وتابع: "الننى قمة في الأخلاق ودائماً يشجع ويحفز زملاءه بشكل مستمر، وهو قائد للفريق في أرض الملعب".

وأعرب "الننى"، عن سعادته بعد إعلان نادى أرسنال الإنجليزى، بشكل رسمى، تجديد عقد الدولى المصرى محمد الننى لمدة عام واحد، ليستمر مع الجانرز حتى يونيو 2023، وتابع: "سجدت لربنا شكر".

وأكد الننى أن ابنه يحب نادى أرسنال الإنجليزى، وكان يتمنى الاستمرار به، متابعا: "كنت شايف إنه بيحب النادى وهو نفسه كان يستمر فيه".