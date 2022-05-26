شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: لم نفاوض رمضان صبحى وخاطبنا التعاون بشأن مستحقات مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة تعاقد النادي مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أنه لا صحة لما يتردد بشأن تعاقد النادي مع رمضان صبحي قائلاً: "لا يوجد مفاوضات مع اللاعب حاليا".

وأشار إلى أن نادي الزمالك خاطب نادي التعاون السعودي، للحصول على باقي مستحقات انتقال مصطفى فتحي للفريق السعودي والبالغة 400 ألف دولار، متابعا: "أرسلنا خطابا للاتحاد السعودي للحصول على مستحقاتنا، والذي أبلغ فريق التعاون بدفع تلك المستحقات أو الإيقاف".

وأوضح أنه من المقرر أن يقوم التعاون السعودي بتسديد المستحقات، خلال أيام حتى لا يتعرض للإيقاف.

فى سياق آخر، استبعد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق من قائمة مواجهة فيوتشر المقرر لها فى التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 من الدوري الممتاز.

جاء استبعاد رمضان صبحى من المباراة، بعدما شعر اللاعب بآلام فى المعدة أدت لخروجه من قائمة المباراة.