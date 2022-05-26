شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: الأهلى قادر على التتويج بدورى الأبطال من قلب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر قادر على التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من المغرب، في المباراة التي ستجمعه مع الوداد في النهائي يوم الإثنين 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس.

وقال عبد المنعم فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلي محط أنظار العالم دائما بسبب انجازاته الكبيرة وهو قادر على تحقيق الفوز فى المغرب على الوداد أمام جماهيره وفى ملعبه ولاعبو الأحمر تعرضوا للإرهاق خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات وكان من الطبيعي تأجيل مواجهة ايسترن كومباني".

وأكد نجم الأهلي السابق أن هناك حالة من الانسجام بين لاعبي الفريق الاحمر خلال الفترة الحالية، مواصلا: "برسي تاو ومحمد شريف هما الأبرز فى النادي الاهلي خلال الفترة الحالية واراهن على هذا الثنائى فى مواجهة الوداد المقبلة نظرا للانسجام بينهما".

واختتم: "سيكون هناك جماهير مغربية تشجع النادي الأهلي أمام الوداد بالاضافة الى جماهير القلعة الحمراء المتواجدة هناك"،وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى للمغرب، وذلك استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

وأعلن المدير الفني بيتسو موسيماني قائمة اللاعبين المتجهة إلى المغرب، وضمت 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول، ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.