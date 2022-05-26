شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى يكشف كواليس جديدة فى عقد تجديده مع أرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر النني، والد محمد النني نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، أن ابنه محمد النني جدد عقده موسما قابل للزيادة، بعد تمسك المدرب الإسباني أرتيتا بتواجده مع الجانرز.

وقال ناصر النني في مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: محمد دائما جاهز ومنتظر الفرصة ولم يفقد الأمل في المشاركة وعندما أتت الفرصة أثبت احقيته في اللعب، على الرغم من ابتعاد النني عن المشاركة مع أرسنال قرابة 6 أشهر متتالية.

وأضاف ناصر النني: محمد النني جدد تعاقده لمدة عام مع أحقية أرسنال في التجديد لعام آخر، وأرتيتا بيحب محمد ويتمسك بتواجده داخل الفريق لأنه لا يفتعل أي أزمات ويساند الفريق والكل يحبه في الفريق.