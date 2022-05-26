شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: ننتظر قرار إيقاف كهربا لحين سداد الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأسبق، بعد إصدار المحكمة الرياضة (كاس) في لوزان بسويسرا حكما نهائيا غير قابل للطعن بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره مليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وقال أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية: "حكم المحكمة الرياضية في ملف كهربا مع نادي الزمالك نهائي ولا يجوز الطعن عليه".

وتابع: "كهربا حصل على مهلة لمدة 45 يوما لسداد الغرامة ولكن اللاعب لم ينفذها حتى الآن، ومع نهاية المهلة خاطبنا المحكمة للتأكيد على عدم سداد كهربا وتم تحويل الملف للجنة الانضباط".

واختتم المشرف العام على الكرة بالزمالك تصريحاته، قائلا: "ننتظر قرار إيقاف محمود كهربا بشكل مؤقت لحين سداد قيمة الغرامة كاملة".