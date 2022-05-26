شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى يستقبل بعثة الأهلى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد ياسر عثمان، السفير المصري، وطاقم السفارة المصرية بالمغرب، بمطار محمد الخامس لاستقبال بعثة الأهلي التي وصلت منذ قليل برئاسة محمود الخطيب.

وحرص السفير على مصافحة رئيس النادي، متمنيًا له التوفيق والتأكيد على استعداد السفارة لتوفير احتياجات بعثة الأهلي حتى العودة إلى القاهرة.

ويلتقى الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.