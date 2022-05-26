شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 26/ 5/ 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الخميس، مباراتان مؤجلتان من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى، وبيراميدز مع فيوتشر.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى

في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، يستضيف نادى المصرى البورسعيدى فريق البنك الأهلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط المصرى البورسعيدى أمام فيوتشر بهدف نظيف في الجولة العشرين، فيما تعادل البنك الأهلى مع الإسماعيلى بهدفين لمثلهما في نفس الجولة.

ويسعى التونسى معين الشعبانى المدير الفني لنادى المصرى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط للعودة لسكة الانتصارات، حيث لم يتذوق الفريق الفوز منذ الفوز على الأهلى بهدف نظيف، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد لخطف الفوز وتعديل مسار الفريق في الدورى.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

في المقابل شدد خالد جلال المدير الفني لنادى البنك الأهلى على ضرورة تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة والاقتراب خطوات نحو المربع الذهبي، مؤكدا صعوبة مواجهة المصري الذي يسعى للعودة من جديد لمكانته المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 26 نقطة بعد أن خاض الفريق 19 مباراة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل في 8 مباريات.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر

وفى التاسعة مساء يستقبل نادى بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، فريق فيوتشر في مباراة نارية بين الفريقين، حيث سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر الفوز على المصرى بهدف نظيف في نفس الجولة.

وطالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للنادى السماوى، اللاعبين بضرورة نسيان مباراة الاتحاد السكندرى والتركيز على تحقيق الفوز على فيوتشر وخطف الثلاث نقاط لتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقتا في ظل غياب الأهلى عن المباريات المحلية في الوقت الحالي.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

في المقابل، يسعى على ماهر المدير الفني لنادى فيوتشر لمواصلة الانتصارات والتقدم أكثر في جدول الترتيب، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز لتضييق الفارق مع بيراميدز لنقطتين والابتعاد أكثر عن سموحة صاحب المركز الخامس.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.