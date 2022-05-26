شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تخسر من المنستيري التونسى 88 - 81 وتودع بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة السلة بنادى الزمالك أمام نظيره المنستيرى التونسى بنتيجة 88 - 81، فى إطار مباريات نصف نهائي البطولة الأفريقية، والتي تقام برواندا وتستمر حتى 28 مايو الجارى.

وكان الزمالك قد صعد لنصف نهائى البطولة بعد التغلب على سلاك الغينى فى منافسات دور الثمانية، بنتيجة 66 / 49، بينما صعد بطل تونس بالتغلب على كيب تاون الجنوب أفريقى بربع النهائي.

بهذه النتيجة صعد بطل تونس اليوم لنهائى البطولة ليلتقى مع بترو دى لواندا الأنجولى يوم 28 مايو الجاري، لحسم بطل النسخة الحالية.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، عمر هشام، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، وحازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات.