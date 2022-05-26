شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: توزيع تذاكر نهائى أفريقيا يثير علامات الاستفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الأهلي حدد مجموعة من الدول لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراته مع الزمالك، موضحا أن عصام عبد الفتاح أجرى اتصالاته وفي الوقت الحالي يتم التنسيق على طاقم أجنبي لمباراة القمة".

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "النادي الأهلي طلب حكاما أجانب لمباراة القمة القادمة، وحدد أسماء الحكام الأجانب اللي عاوزها، واحنا دلوقتي بنختار ما بينهم".

وواصل المدير التنفيذي للجبلاية: "الأهلي طلب 50% من تذاكر مباراة النهائي الأفريقي أمام الوداد، وكنا نصر على تحقيق طلب الأهلي، لكن الأرقام التي اعتمدها الكاف عن توزيع التذاكر تثير علامات الاستفهام".

وأكد الكاف وجود 45 ألف تذكرة لمباراة نهائي أفريقيا منهم 10 آلاف تذكرة لكل فريق و5 آلاف تذكرة للرعاة الخاصين بالاتحاد الأفريقي وشركائه و20 ألف تذكرة للجمهور العام ولم يتحدد من ينطبق على هذا الجمهور وإن كان الأقرب أن يحصل عليه جمهور الوداد.

وأكمل العطار: "الأهلي سيتجاوز كل هذه الظروف كما عودنا وسيعود من المغرب متوجا باللقب الأفريقي".

وبدأ اتحاد الكرة مخاطبة عدد من دول أوروبا لاستقدام حكام كبار لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها 19 يونيو المقبل، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 للدوري الممتاز، بناءً على طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب للقمة. وأرسل اتحاد الكرة مخاطبات لـ7 دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وطلب النادي الأهلي رسمياً من اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها 19 يونيو المقبل فى بطولة الدوري العام، وهناك عدة شروط وضعها اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى.