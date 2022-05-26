شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: موسيمانى لن يتنازل عن الفوز بدورى الأبطال للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وائل رياض، لاعب الأهلي السابق، على أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لن يتنازل عن الفوز بدوري أبطال أفريقيا، أمام الوداد المغربى في المباراة المقرر لها يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس.

وأضاف وائل رياض، في تصريحات تليفزيونية أن موسيماني يسعى للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، لافتًا إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، مشيرا إلى أن موسيماني يسعى للعب بتوازن في المباراة منذ بدايتها.

واختتم رياض: "يجب أن يعلم الأهلي جيدًا أن الملعب والجمهور لصالح فريق الوداد، وعليه يجب أن يكون هناك حذر بشكل كبير من جانب لاعبي القلعة الحمراء".

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى للمغرب، وذلك استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

وأعلن المدير الفني بيتسو موسيماني قائمة اللاعبين المتجهة إلى المغرب، وضمت 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول، ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.