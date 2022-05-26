شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ وسمير عدلى فى استقبال بعثة الأهلي بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، وسمير عدلي المدير الإداري، في مطار محمد الخامس لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي وصلت منذ قليل إلى المغرب.

وحرص عبد الحفيظ وعدلي على الإسراع في إجراءات خروج اللاعبين وأفراد البعثة بالتعاون مع طاقم السفارة المصرية بالمغرب.

يذكر أن عبد الحفيظ وعدلي قد غادرا إلى المغرب قبل بعثة الفريق، لترتيب استقبال البعثة ومعاينة ملاعب التدريب وتحديد فندق الإقامة قبل وقت كاف من وصول الفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة محمود الخطيب، منذ قليل إلى مطار محمد الخامس بالمغرب، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت حوالي 6 ساعات، وتغادر بعثة الفريق، بعد قليل، مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية في طريقها إلى فندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.