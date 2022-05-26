شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وهي عبارة عن حصاد للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، ومنها قائمة الأهلي ورد الزمالك على مسألة الحكم الذى قيل أنه صدر لصالح المغربي خالد بوطيب.

الأهلى يصطحب 28 لاعبا فى رحلة المغرب لخوض نهائى أفريقيا

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق التى تسافر إلى المغرب اليوم للدخول فى معسكر، استعدادًا لمباراة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يتجاهل تمديد تعاقد أشرف بن شرقى بسبب المفاوضات مع "نجم كبير"

كشف الإعلامى أحمد شوبير سبب عدم تحمس نادى الزمالك لتمديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، قائلا فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك ليس متحمساً لتمديد تعاقد أشرف بن شرقى لاعب الفريق رغم كونه لاعب مميز ومؤثر فى النادى".