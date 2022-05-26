شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: فكرنا فى رحيل معين الشعبانى بسبب الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي الطرابيلي، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن إدارة النادي كانت تفكر في رحيل معين الشعباني المدير الفني للفريق، بسبب الدولارات، موضحا أن هناك صعوبة في توفير الدولارات، خصوصًا في ظل ارتفاع سعره في الفترة الأخيرة.

وأشار عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن سمير حلبية رئيس النادي سدد راتب معين الشعباني من نفقته الخاصة أكثر من مرة، متابعا: "حاولنا سداد راتب معين الشعباني بالجنيه المصري ولكنه رفض بشدة وصمم على ضرورة الحصول على راتبه بالدولار".

واختتم: "تم عقد جلسة مع معين الشعباني في حضور محافظ بورسعيد وتم التواصل إلى بعض الحلول من أجل عبور الأزمة الحالية".

وأعلن مجلس إدارة النادى المصرى، تجديد الثقة فى معين الشعباني واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، وجاء ذلك عقب الجلسة المطولة التى عٌقدت بديوان عام محافظة بورسعيد، وجمعت اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمجلس الإدارة بحضور الشعباني ومعاونه مجدى تراوى.

وتم خلال الجلسة توضيح وإزالة سوء التفاهم فى بعض الموضوعات خلال الفترة السابقة، وتعاهد الجميع على المضي قدمًا نحو عودة المصري لوضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ونفى مجلس إدارة النادي المصري كافة الأخبار التى وردت بشأن التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للشعباني.