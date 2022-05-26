شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما للمصرى والبنك الأهلى ومعروف لمواجهة فيوتشر وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات غدا الخميس، حيث تقام مباراتان مؤجلتان من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز تجمع المصرى البورسعيدى مع البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومباراة بيراميدز وفيوتشر فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى.

وجاءت أسماء حكام مباراتي الخميس من مؤجلات الجولة الخامسة عشر فى الدوري الممتاز كالتالي:

حكام مباراة المصري والبنك الأهلي: محمد عادل حكم ساحة، أحمد صالح ومحمد عبد المجيد مساعدين، واسامة إسماعيل حكم رابع، ووائل فرحان حكم فيديو، وأسامة السيد حكم فيديو مساعد.



حكام مباراتي الخميس

فيما جاء طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر كالتالي: محمد معروف حكم ساحة، وأحمد حسام وشريف خير الله مساعدين، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وأحمد لطفي حكم فيديو مساعد.



حكام مباراتي الخميس

وأسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.

وتنطلق بعد غد الجمعة منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري الممتاز، حيث يلتقى الجونة مع الاتحاد السكندري، والمقاصة مع فاركو.