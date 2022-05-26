شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه "بريمو" المحترفين فى 2022 قبل أول تجمع للمنتخب مع إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا الإنجليزي المعار لفريق باشاك شهير التركي، أرقاما مميزة للغاية تفوق فيها على جميع المحترفين في عام 2022.

وخاض تريزيجيه 13 مباراة مع باشاك شهير بالدوري التركي، منذ انتقاله للفريق على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي، وقدم اللاعب مستويات مميزة للغاية مع فريقه أستعاد بها ثقة الجماهير المصرية في قدراته.

ونجح تريزيجيه في المساهمة بـ10 أهداف مع الفريق التركي في أقل من أربعة أشهر، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 أخرى في المباريات الـ13 التي خاضها.

وجاء الدولى المصري على رأس قائمة المحترفين التي أعلن عنها إيهاب جلال لمباراتي غينيا وإثيوبيا، وتساهم هذه الأرقام في ترجيح كفة تريزيجيه في أول تجمع للفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال.

وتعاقد أستون فيلا مع اللاعب المصري قادما من قاسم باشا صيف 2019، وشارك بقميص أستون فيلا في 64 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

بينما شارك تريزيجيه مع باشاك شهير خلال الموسم الحالي في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وبدأ اللاعب مسيرته بين ناشئي الأهلي، قبل انتقاله إلى أندرلخت البلجيكي للمرة الأولى معارا في صيف 2015، ثم في صفقة انتقال دائم في الصيف التالي.