شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: لا توجد أزمة بين الزمالك ورابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عدم وجود أزمة على الاطلاق بين نادي الزمالك ورابطة الاندية بسبب نقل مباريات الفريق إلى استاد الدفاع الجوي. وقال سويلم فى تصريحات تليفزيونية: "يجب الحصول على الموافقة الأمنية من أجل نقل مباريات الزمالك لملعب الدفاع الجوي وحتى الآن سيلعب على استاد القاهرة". وأضاف: "الأمن يرفض خوض الأهلي والزمالك للمباريات على ملعب بترو سبورت وهذا أمر ليس لنا دخل فيه نهائي". وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تلقى خطابا من نادي الزمالك بالأمس الأربعاء بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق إلى استاد الدفاع الجوي في الدور الثاني بدلا من استاد القاهرة، مؤكدة أنه أول طلب رسمي يفد للرابطة من نادي الزمالك. وأكدت الرابطة في بيانها أنها خاطبت الجهات المختصة للحصول على الموافقات الأمنية بخصوص طلب الزمالك، مؤكدة أنها بانتظار الموافقات. وجاء بيان الرابطة كالتالي:

ونشر الموقع الرسمى لنادي الزمالك الخطاب المرسل من جانب القلعة البيضاء، لرابطة الأندية، بخصوص نقل مباريات الفريق الأبيض خلال مواجهات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوى.

وجاء نشر نادي الزمالك للخطاب للتأكيد على إرساله لرابطة الأندية، والرد على الأنباء التى ترددت عن عدم مخاطبة القلعة البيضاء للرابطة من الأساس.

خطاب الزمالك

وتقام اليوم الخميس مباراتان مؤجلتان من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز تجمع المصرى البورسعيدى مع البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالاسكندرية ، ومباراة بيراميدز وفيوتشر فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى.

وأسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.

وتنطلق غد الجمعة منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الممتاز، حيث يلتقى الجونة من الاتحاد السكندري، والمقاصة مع فاركو.