شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف بين التسجيل والصناعة ترفع حظوظ عمر مرموش مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت أرقام الدولي المصري عمر مرموش جناح فولفسبورج الألماني المعار لفريق شتوتجارت، في ترجيح كفته بين خيارات المحترفين لقائمة إيهاب جلال استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا، المقرر لهما 5 و9 يونيو المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا بكوت ديفوار منتصف العام المقبل.

وساهم مرموش مع شتوتجارت في 8 أهداف حيث سجل 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرين في 23 مباراة شارك بها مع شتوتجارت بين أساسي واحتياطي.

في سياق متصل أعلن نادي فولفسبورج، التعاقد مع نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، ليتولى تدريب الفريق خلفا لفلوريا كوفيلدت.

ومن المقرر عودة عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني لصفوف فولفسبورج بداية الموسم المقبل بعد نهاية إعارته لفريق شتوتجارت هذا الموسم.

وسيبدأ المنتخب المصري معسكره يوم 30 مايو الجاري بانضمام جميع اللاعبين المحليين باستثناء لاعبي الأهلي الذي سينضمون يوم 31 مايو نظرًا لخوضهم نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30، ومن المقرر أن ينضم بعض المحترفين في الأول من يونيو المقبل، حيث بدأ الجهاز الفني مخاطبة أندية اللاعبين المحترفين طبقًا للائحة.

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي.

محمد النني – أرسنال الإنجليزي.

أحمد حجازي - اتحاد جدة السعودي.

محمود تريزيجيه – باشاك شهير التركي.

عمر مرموش – شتوتجارت الألماني.

مصطفى محمد – جالاتا سراي التركي.

أحمد حسن كوكا – قونيا سبور التركي.

مصطفى فتحي – التعاون السعودي.

أحمد حمدي – مونتريال الأمريكي.

سام مرسي - إبسويتش تاون الإنجليزي.

أحمد ياسر ريان – ألتاي سبور التركي.

كريم حافظ – مالاتيا سبور التركي.