روما مورينيو يظفر بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - نال روما الإيطالي لقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، الأربعاء، عقب فوزه في المباراة النهائي على فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ دون رد.

بدأ اللقاء على ملعب "طيران ألبانيا" في العاصمة تيرانا، بسيطرة نسبية لفريق فينورد الذي استحوذ على الكرة وحاول ضرب مناطق الخصم ببناء اللعب من الخلف ثم محاولة الاختراق بتمريرات قصيرة كان دفاع روما حاضرا أمامها.

وظلت الخطورة غائبة على مرمى الطرفين إلى غاية الدقيقة 32، والتي شهدت تسجيل روما هدفا من كرة طويلة أرسلها جيانلوكا مانشيني واستقبلها نيكولو زانيلو داخل جزاء فينورد قبل أن يُسكنها الشباك بلسمة ذكية.

وحاول الهولنديين تدارك الموقف قبل نهاية الشوط الأول لكن الحارس روي باتريسيو تصدى لكرة سددها التركي أوركون كوكتشو وأبقى شباك فريقه نظيفة قبل الدخول إلى الاستراحة.

ورفع فينورد نسقه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وكان قريب من معادلة الكفة في أكثر من مناسبة أبرزها كرة بالخطأ من مانشيني ردها القائم الأيسر، ثم تسديدة قوية من تايرل مالاتسيا تعاون باتريسيو مع القائم لإبعاد خطرها.

واستطاع روما أن يُسير المباراة وفق ما خطط له مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تمكن في النهاية من قيادة فريقه في أول موسم له تحت إشرافه إلى تحقيق لقب قاري طال انتظاره.

وبهذا التتويج حصد روما أول ألقابه الأوروبية، بعدما وصل مرتين لنهائي قاري من قبل، حيث خسر دوري أبطال أوروبا في 1984 أمام ليفربول بركلات الترجيح، وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) عام 1991 أمام مواطنه إنتر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعرف هذا الموسم ولادة دوري المؤتمر الأوروبي لتكون المسابقة رسمية ثالثة إلى جانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وخصص لأندية الصف الثالث في الدوريات الأوروبية.

(الأناضول)