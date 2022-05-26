الامارات | «الشارقة البحري» ينظم حملة توعوية لمستخدمي الدراجات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» ينظم حملة توعوية لمستخدمي الدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في اجتماعه الشهري الأخير، برئاسة خالد المدفع، على استعدادات النادي للحملة التوعوية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لتوعوية مستخدمي ومؤجري الدراجات المائية، بهدف تحقيق السلامة العامة لمرتادي الشواطئ وقائدي هذه الدراجات في شواطئ إمارة الشارقة كافة.

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