الامارات | «الشارقة البحري» ينظم حملة توعوية لمستخدمي الدراجات المائية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» ينظم حملة توعوية لمستخدمي الدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في اجتماعه الشهري الأخير، برئاسة خالد المدفع، على استعدادات النادي للحملة التوعوية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لتوعوية مستخدمي ومؤجري الدراجات المائية، بهدف تحقيق السلامة العامة لمرتادي الشواطئ وقائدي هذه الدراجات في شواطئ إمارة الشارقة كافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App