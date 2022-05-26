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الامارات | انطلاق برنامج «اكتشف رياضتك المفضلة مع الحمرية»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج «اكتشف رياضتك المفضلة مع الحمرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي برنامج «اكتشف رياضتك المفضلة مع الحمرية»، لغرس ثقافة ممارسة والقضاء على ظواهرها السلبية.

وتدور فكرة البرنامج، حول تبسيط مفهوم كل على حدة، لعشاقها، وإزالة أي غموض حول قوانينها وقواعدها وطريقة لعبها.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، إن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في استقطاب هواة الرياضات بصفة عامة، وحثهم على الاستمرار في ممارستها، مع فتح باب التسجيل في النادي للراغبين في ذلك.

وأكد في تصريحات صحافية، أن البرنامج يقرب عاشق كل رياضة من رياضته المفضلة عبر طريقة مميزة، على غرار طرح أسئلة مباشرة وتفاعلية مع نجوم كل الرياضات.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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