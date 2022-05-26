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الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

بني ياس - اتحاد كلباء 18:15

خورفكان - شباب الأهلي 18:15

الإمارات - عجمان 21:00

العين - الشارقة 21:00

المصري - البنك الأهلي 20:30

بيراميدز - فيوتشر 23:00

الدوري التونسي

نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي 19:00

الأولمبي الباجي - حمام سوسة 19:00

الإفريقي - اتحاد بن قردان 19:00

الاتحاد المنستيري - الترجي 19:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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