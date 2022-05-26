الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
بني ياس - اتحاد كلباء 18:15
خورفكان - شباب الأهلي 18:15
الإمارات - عجمان 21:00
العين - الشارقة 21:00
المصري - البنك الأهلي 20:30
بيراميدز - فيوتشر 23:00
الدوري التونسي
نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي 19:00
الأولمبي الباجي - حمام سوسة 19:00
الإفريقي - اتحاد بن قردان 19:00
الاتحاد المنستيري - الترجي 19:00
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