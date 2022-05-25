شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد إبراهيم يحيى أمام سموحة بعد الطرد أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة حلمى طولان، جهود إبراهيم يحيى مدافع الفريق، في المباراة القادمة أمام سموحة بعد الطرد الذى تعرض له اللاعب في لقاء الأهلى، ضمن مؤجلات الجولة 15 من الدورى العام.

ويدعم إبراهيم يحيى دفاع الفريق البترولى أمام سموحة في المباراة المقرر لها 28 مايو الجاري على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام في لقاء يبحث فيه الفريق البترولى عن عودة الانتصارات.

وكشف مصدر مقرب من إبراهيم يحيى، قائد إنبى، سر طرد الأخير في مباراة الأهلى التي أُقيمت على استاد المقاولون ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إبراهيم يحيى لم يحتك بالحكم محمد الصباحى الذى أشهر البطاقة الحمراء في وجهه، لافتا إلى أن يحيى قال لـلصباحى "شوف الفار يا كابتن فقط" وبعدها انفعل عليه الحكم ليطرده.

من ناحية أخرى قرر أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق البترولى رغم الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة النتى جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.