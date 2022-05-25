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أمير مرتضى: بوطيب لم يحصل على حكم رسمى ضد الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عدم حصول المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروي السابق على حكم رسمي من لجنة فض المنازعات الدولية، بالحصول على 3 ملايين و700 ألف يورو. وقال أمير مرتضى: "هذه التقارير غير صحيحة بالمرة، لم يحدث أى جديد فى القضية".

 

وأوضح المشرف العام على إدارة الكرة بالقلعة البيضاء: "القضية ما زالت متداولة في المحكمة بعدما قام نادي الزمالك بالطعن على قرار الفيفا".

 

من ناحية أخرى، نشر الموقع الرسمى لنادي الزمالك الخطاب المرسل من جانب القلعة البيضاء، لرابطة الأندية، بخصوص نقل مباريات الفريق الأبيض خلال مواجهات الدور الثاني لمسابقة الممتاز، من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوى.

 

وجاء نشر نادي الزمالك للخطاب للتأكيد على إرساله لرابطة الأندية، والرد على الأنباء التى ترددت عن عدم مخاطبة القلعة البيضاء للرابطة من الأساس.

 

خطاب الزمالك

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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