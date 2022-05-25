شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: بوطيب لم يحصل على حكم رسمى ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عدم حصول المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروي السابق على حكم رسمي من لجنة فض المنازعات الدولية، بالحصول على 3 ملايين و700 ألف يورو. وقال أمير مرتضى: "هذه التقارير غير صحيحة بالمرة، لم يحدث أى جديد فى القضية".

وأوضح المشرف العام على إدارة الكرة بالقلعة البيضاء: "القضية ما زالت متداولة في المحكمة الرياضية بعدما قام نادي الزمالك بالطعن على قرار الفيفا".

من ناحية أخرى، نشر الموقع الرسمى لنادي الزمالك الخطاب المرسل من جانب القلعة البيضاء، لرابطة الأندية، بخصوص نقل مباريات الفريق الأبيض خلال مواجهات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوى.

وجاء نشر نادي الزمالك للخطاب للتأكيد على إرساله لرابطة الأندية، والرد على الأنباء التى ترددت عن عدم مخاطبة القلعة البيضاء للرابطة من الأساس.