شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش ينتظر عروض إنجليزية للرحيل عن فولفسبورج الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني العروض التي تلبي طموحاته للرحيل عن نادي فولسفسبورج، الذى عاد له بنهاية الموسم المنقضي بعد انتهاء فترة إعارته مع شتوتجارت، حيث يطمح اللاعب في الانتقال لأحد فرق الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش تألق بشدة بالدوري الألمانى

ويعول مرموش على تألقه في الفترة الأخيرة، حيث شارك جناح منتخب مصر مع شتوتجارت في 22 مباراة خلال هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع 5، كما توج الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني مرتين خلال مرة شهر سبتمبر ومرة شهر مارس.

عمر مرموش يحلم باللعب بالدوري الإنجليزي

من ناحيته أكد مرموش إنه يُفكر دائمًا في الانتقال لفريق أكبر وأن يتواجد في الدوري الإنجليزي، قائلا: "أفكر في الانتقال لفريق أكبر وأن أشارك مثلاً في الدوري الأوروبي وحلمي بالطبع التواجد في الدوري الإنجليزي وحتى إن لم يكن حاليًا فمستقبلاً، ومازال عقدي مستمرًا مع فولفسبورج ولا أفكر في العودة للشرق الأوسط مرة أخرى فأريد الاستمرار في أوروبا واتحدث مع وكيلي في فترة الانتقالات الصيفية والشتوية عن العروض ولكن ليس ضمن تفكيري العودة".

وتابع: "حين وصلني عرض فولفسبورج لم يكن كبيرًا من الجانب المادي ولكن ماجد سامي مالك وادي دجلة حينها أخبرني بأن انتقل وأخوض التجربة وإن لم تنجح فالباب مفتوح لي وأشكره على ذلك وإن احتاجوني في نهاية مسيرتي حتى بعيد عن الجانب المادي فسأتواجد".