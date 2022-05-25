شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أهمها اعلان قائمة مباراة نهائى أفريقيا، وغموض موقف محمد عبد المنعم من المشاركة في النهائي وسفر أكرم توفيق للنمسا.

الأهلى يصطحب 28 لاعبا فى رحلة المغرب لخوض نهائى أفريقيا

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق التى تسافر إلى المغرب اليوم للدخول فى معسكر، استعدادًا لمباراة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

غموض موقف عبد المنعم من اللحاق بنهائى أفريقيا.. والأهلى يجهز البديل

تسيطر حالة من الغموض على مصير محمد عبد المنعم مدافع الأهلى من اللحاق بمباراة فريقه ضد الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية، فى ظل شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

يستعد أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي للسفر للنمسا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليخضع لفحص طبى من الطبيب الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى للاطمئنان على حالته، وعقب هذه الخطوة سوف يتوجه اللاعب لقطر للخضوع لفحص طبى مماثل من الفريق الذى أشرف على برنامج تأهيله في الدوحة خلال المراحل الأولى عقب الجراحة.

رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى مكافآت خاصة للاعبين حال تخطى عقبة الزمالك فى المباراة المقبلة بهدف الخروج من الكبوة التى يمر بها الفريق، وحصد الدراويش انتصارين على المصري البورسعيدي وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلي منذ تولي حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.