شكرا لقرائتكم خبر عن على فوزى ظهير إنبى معروض على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين على فوزى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على مسئولي الزمالك للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسد الثغرة التي يعانى منها الفريق الأبيض فى الجبهة اليمنى.

وينتظر مسئولو الزمالك رد البرتغالى فييرا المدير الفني لفريق الزمالك على رؤيته الفنية في اللاعب على فوزى لا سيما أن الأخير يؤدى بشكل جيد مع الفريق البترولى بالموسم الحالي، ويعتمد عليه حلمى طولان مدربه بصفة أساسية في تشكيل الفريق.

وكان على فوزى نجح في تسجيل الهدف الأول في شباك نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

من ناحية أخرى، استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على الرحيل عن الفريق البترولى نهاية الموسم، حيث يري المدرب أنه أدى مهمته على أكمل وجه داخل الفريق البترولى ومن حقه تجديد طموحه مع فريق أخر يتولى تدريبه فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر بإنبى أن حلمى طولان يريد الرحيل بعد 3 مواسم قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، موضحا أن المدرب أبلغ الإدارة بموقفه ورغبته فى مغادرة الفريق البترولى.

كما رد حلمى طولان، على الانتقادات التى تُوجه له من وقت لآخر بأنه لم يؤد بنفس الأداء والقوة في مباريات الأهلى بعكس ما يحدث أمام الزمالك موضحا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وقال طولان إنه يعلم جيدا معنى الشرف والأمانة، مؤكدا أن هناك الكثير من الناس لا يعلمون هذه المعاني، وهناك بعض التافهين لا يملكون الشرف والأمانة يتحدثون عن أمور غير حقيقية.

وأضاف المدير الفنى لفريق إنبى: "عندما كنت مدربا لحرس الحدود وكان طلائع الجيش مهددا بالهبوط، واجهت الطلائع وفزت عليه ثم فزت على الترسانة لأنني أعمل بنزاهة وشرف وربنا يكافئني على هذه الأمانة".