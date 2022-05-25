شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 25/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 25/5/2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تأجيل حفل افتتاح النادى النهرى، وخوض الفريق الكروى لتدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة استعدادا للإسماعيلى.

مفاجأة.. مصطفى محمد يعود للزمالك 2 يوليو بشرط

كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك عن وجود بند فى عقد بيع مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراى الحالى، يسمح للزمالك باستعادة اللاعب دون مقابل فى نهاية الموسم الحالى.

تأجيل حفل افتتاح النادى النهرى بالزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تأجيل حفل افتتاح النادى النهرى الذى كان مقررا له بعد غدا الخميس إلى ميعاد لاحق يتم تحديده فيما بعد.

الزمالك ينشر خطاب طلب نقل مبارياته من استاد القاهرة

نشر الموقع الرسمى لنادي الزمالك الخطاب المرسل من جانب القلعة البيضاء، لرابطة الأندية، بخصوص نقل مباريات الفريق الأبيض خلال مواجهات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوى.

رباعى شباب الزمالك يشاركون فى التدريبات الجماعية للفريق الأول والأمل راحة

شارك الرباعى سيف فاروق جعفر وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل فى الدورى الممتاز.

تدريبات خاصة على "سرعة رد الفعل" لحراس الزمالك استعدادا للإسماعيلى

خاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خططية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

شيكابالا والمثلوثى يواصلان التأهيل وفيريرا يرفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرنامج التأهيلى والعلاجى الموضوع لهما على هامش تدريب اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى.