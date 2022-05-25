شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف خارج قائمة الاتحاد أمام الجونة.. والنحاس يثبت طريقة اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، على السفر والدخول فى معسكر مغلق بـ 22 لاعبا لمباراة الجونة، والمقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الاسبوع 21.

وأقترب محمد عبد المنصف حارس الاتحاد من الغياب عن قائمة فريقه للمباراة الثانية على التوالي عقب خروجه من مباراة بيراميدز والتي فاز فيها الفريق السكندري بهدف موبولولو.

في سياق متصل، قرر عماد النحاس المدير الفني للاتحاد منح اللاعبين 3 أيام راحة عقب مباراة الجونة.

ومن المقرر أن يغادر الفريق السكندري إلى الجونة غدا فى الواحدة والنصف ظهرا من مطار برج العرب على أن يتدرب السادسة مساء على الملعب الفرعي بالجونة.

وتقرر إغلاق ملعب النادي بسموحة لمده لا تقل عن شهر كامل يتم خلالها تغير نجيله الملعب وعمل الصيانة الكامل، وتم الاتفاق على التدريب على استاد الجامعة عقب العودة للتدريبات مباشره الثلاثاء المقبل

فى سياق آخر، ينوى عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندرى تثبيت طريقة اللعب أمام الجونة، حيث يرى أن طريقة 3 / 4 / 3 نجحت مع الفريق وحقق بها الفوز أمام بيراميدز في الجولة الماضية حيث يؤمن العمدة بأن هذه الطريقة هي الأنسب أمام الفريق الساحلى لاستكمال مسيرة الانتصارات.

وجاء فوز النحاس على بيراميدز ليكون الأول له فى مسيرته التدريبية أمام الفريق السماوى، وبدأ النحاس مشواره التدريبى عام 2015 ، مرورا بأندية أسوان والشرقية والرجاء والمقاولون العرب وطنطا والاتحاد السكندرى.

والتقى النحاس مع بيراميدز فى 9 مباريات، منها 7 بمسماه الحالي "بيراميدز"، ومرتان بمسماه القديم "الأسيوطى"، وخلال هذه المواجهات لم يحقق النحاس أى فوز على الفريق المنافس قبل تحقيق الانتصار فى مباراة الأمس للمرة الأولى.

والتقى عماد النحاس مع بيراميدز 6 مرات، وقت كان مديرا فنيا للمقاولون العرب، وخسر 5 مواجهات وتعادل مرة وحيدة، وأثناء ولايته مع فريق طنطا واجه الأسيوطى وتعادلا بهدف لكل منهما، ومع فريق الرجاء خسر النحاس بهدف نظيف.

وقفز فريق الاتحاد السكندرى إلى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.