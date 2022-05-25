شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية للزمالك: مباراة الإسماعيلى هى الأولى على ملعب الدفاع الجوى فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا تؤكد خلاله أن الخطاب المرسل من الزمالك لنقل مبارياته من استاد القاهرة للدفاع الجوي والذي تلقته اليوم هو أول خطاب يرد لها.

وقالت الرابطة أنها خطابت الجهات المختصة للموافقة على نقل مباريات الفريق للدفاع الجوي، وأنه حال الموافقة ستكون مباراة الفريق أمام الإسماعيلي هي أول مباراة يطبق عليها قرار النقل من استاد القاهرة لملعب الدفاع.

وكانت الرابطة أعلنت منذ قليل تلقى خطابا من نادي الزمالك اليوم الأربعاء بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق إلى استاد الدفاع الجوي في الدور الثاني بدلا من استاد القاهرة، مؤكدة أنه أول طلب رسمي يفد للرابطة من نادي الزمالك.

وأكدت الرابطة في بيانها أنها خاطبت الجهات المختصة للحصول على الموافقات الأمنية بخصوص طلب الزمالك، مؤكدة أنها بانتظار الموافقات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفنى للزمالك فى عودة الإنتصارات الغائبة عن الفريق فى أخر مباراتين بالمسابقة بعد الخسارة أمام إنبى بهدفين نظيفين ، وطلائع الجيش بهدف مقابل للاشىء وهو ما جمد رصيد الفريق عند 41 نقطة ومازال على قمة جدول الترتيب ، فى ظل تأجيل 4 مواجهات للمنافس التقليدى الأهلى الذى يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 37 نقطة ، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة.