شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها اعلان قائمة الأهلي المسافرة للمغرب لمواجهة الوداد المغربي، وكذلك تفاصيل زيارة رونالدينيو للأهرامات.

الأهلى يصطحب 28 لاعبا فى رحلة المغرب لخوض نهائى أفريقيا

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق التى تسافر إلى المغرب اليوم للدخول فى معسكر، استعدادًا لمباراة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

غموض موقف عبد المنعم من اللحاق بنهائى أفريقيا.. والأهلى يجهز البديل

تسيطر حالة من الغموض على مصير محمد عبد المنعم مدافع الأهلى من اللحاق بمباراة فريقه ضد الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية، فى ظل شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

الزمالك يتجاهل تمديد تعاقد أشرف بن شرقى بسبب المفاوضات مع "نجم كبير"

كشف الإعلامى أحمد شوبير سبب عدم تحمس نادى الزمالك لتمديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، قائلا فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك ليس متحمساً لتمديد تعاقد أشرف بن شرقى لاعب الفريق رغم كونه لاعب مميز ومؤثر فى النادى".

يستعد أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي للسفر للنمسا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليخضع لفحص طبى من الطبيب الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى للاطمئنان على حالته، وعقب هذه الخطوة سوف يتوجه اللاعب لقطر للخضوع لفحص طبى مماثل من الفريق الذى أشرف على برنامج تأهيله في الدوحة خلال المراحل الأولى عقب الجراحة.

الإسماعيلى يجهز محمد فوزى لمواجهة الزمالك بالجلسات النفسية

حرص سيد توفيق مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على عقد جلسة مع محمد فوزى حارس المرمى، لتحفيزه على تقديم أفضل ما لديه خلال المباراة المقبلة، خاصة أنه يعد عنصرا أساسيًا ضمن قائمة منتخب مصر.

اختبار طبى يحسم مصير أحمد عادل عبد المنعم فى الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك يخضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الزمالك، بعدما فضل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالدراويش برئاسة الدكتور مجدى باز، عدم استمرار أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمي، فى مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى مكافآت خاصة للاعبين حال تخطى عقبة الزمالك فى المباراة المقبلة بهدف الخروج من الكبوة التى يمر بها الفريق، وحصد الدراويش انتصارين على المصري البورسعيدي وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلي منذ تولي حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.