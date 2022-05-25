شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يغادر غدا للغردقة لخوض مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر غداً الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى إلى مدينة الغردقة من مطار برج العرب في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لخوض مباراة الجونة يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة والنصف باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الأسبوع الواحد والعشرين من الدورى العام.

وسوف يخوض فريق الاتحاد تدريب غدا الخميس بأحد الملاعب بمدينة الغردقة في تمام السادسة والنصف مساء، نفس توقيت المباراة بعد غد الجمعة.

ويسعى زعيم الثغر لإقتناص نقاط المباراة و استمرار الأداء المتميز الذى قدمه الفريق في مباراته الأخيرة أمام نادى بيراميدز والتي حسمها سيد البلد لصالحه بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يضم معسكر الاتحاد 22 لاعبا ويغيب عن الفريق خالد الغندور ووعد محمد مصليحى رئيس النادى بصرف مكافأه بيراميدز مع مكافأة الجونة فى حال الفوز مباشرة.