شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر خطاب طلب نقل مبارياته من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لنادي الزمالك الخطاب المرسل من جانب القلعة البيضاء، لرابطة الأندية، بخصوص نقل مباريات الفريق الأبيض خلال مواجهات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوى.

وجاء نشر نادي الزمالك للخطاب للتأكيد على إرساله لرابطة الأندية، والرد على الأنباء التى ترددت عن عدم مخاطبة القلعة البيضاء للرابطة من الأساس.



خطاب الزمالك

من ناحية أخرى، ألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ، داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك عقب الانتهاء من أداء الفقرة التأهيلية والبدنية.

ونقل المدير الفني البرتغالي خلال المحاضرة بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين لتنفيذها في المران، كما شرح بعض الأدوار الفنية المطلوبة منهم والخاصة بالتحركات داخل الملعب .

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفنى للزمالك فى عودة الإنتصارات الغائبة عن الفريق فى أخر مباراتين بالمسابقة بعد الخسارة أمام إنبى بهدفين نظيفين ، وطلائع الجيش بهدف مقابل للاشىء وهو ما جمد رصيد الفريق عند 41 نقطة ومازال على قمة جدول الترتيب ، فى ظل تأجيل 4 مواجهات للمنافس التقليدى الأهلى الذى يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 37 نقطة ، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة .