شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وفيوتشر ينافسان الأهلي على الأقوى هجوما بالدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس ثلاثة فرق هي الأهلى والزمالك وفيوتشر على الأقوى هجوما بالدوري هذا الموسم بعد مرور 20 جولة من المسابقة حتى الآن.ويتصدر الأهلي قائمة أقوى الفرق هجوما بعدما نجح في تسجيل 34 هدفا، يليه مباشرة فيوتشر برصيد 33 هدفا، ويأتي الزمالك ثالثا برصيد 32 هدفا، لتستمر المنافسة بين الفرق الثلاثة الأقوى هجوما بالمسابقة.

تقام غداً الخميس مباراتان مؤجلتان من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز تجمع المصرى البورسعيدى مع البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالاسكندرية ، ومباراة بيراميدز وفيوتشر فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى.

وأسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.

وتنطلق بعد غدا الجمعة منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري الممتاز، حيث يلتقى الجونة من الاتحاد السكندري، والمقاصة مع فاركو.