شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى مدرب الناشئين لتدريب حراس المرمى بعد إصابة جلال بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، للإشراف على تدريب حراس شباب الفراعنة في المعسكر المنعقد خلال الفترة من 21 مايو وحتى 10 يونيو استعدادا لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

جاء ذلك بعد إصابة إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب الشباب مواليد 2003، بفيروس كورونا، وغيابه عن تجمع شباب الفراعنة الذى يقيم معسكرا مفتوحا في هذه الفترة الحالية.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني مكون من: محمود جابر مدربا، وكرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع فريق وادي دجلة يوم السبت المقبل، بملعب فندق إقامة الفراعنة الصغار بالقاهرة استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 و كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، تتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.