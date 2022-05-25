شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انسحاب الأبيض.. الأهلى يفوز على الزمالك بخماسية فى كرة الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي "عمومي رجال" فوزا اعتباريا على الزمالك بنتيجة 5-0، (وفقًا للائحة) بعد انسحاب المنافس وعدم حضوره لخوض اللقاء الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأربعاء بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.

ويلتقى فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مع الجزيرة يوم الجمعة 27-5 في المباراة القادمة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وكان فريق كرة الماء بالنادي الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على هليوبوليس بنتيجة 8-7، حيث قدم الفريق عرضًا مميزًا، خلال المباراة.