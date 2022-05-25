شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد رمضان صبحى من قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق من قائمة مواجهة فيوتشر المقرر لها فى التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 من الدوري الممتاز.

جاء استبعاد رمضان صبحى من المباراة، بعدما شعر اللاعب بآلام فى المعدة أدت لخروجه من قائمة المباراة.