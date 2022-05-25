شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تتفوق على المنستيرى 40/35 بالشوط الأول من نصف نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق كرة السلة بنادى الزمالك الشوط الأول أمام نظيره المنستيرى التونسى متقدما بنتيجة 40 / 35 فى إطار مباريات نصف نهائي البطولة الأفريقية، والتي تقام برواندا وتستمر حتى 28 مايو الجارى.

حال فوز الأبيض على بطل تونس اليوم يصعد لنهائى البطولة ويلتقى مع الفائز من لقاء فاب الكاميرونى وبترو دى لواندا الأنجولى يوم 28 لحسم بطل النسخة الحالية.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، عمر هشام، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، وحازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات.

وكان الزمالك قد صعد لنصف نهائى البطولة بعد التغلب على سلاك الغينى فى منافسات دور الثمانية، بنتيجة 66 / 49، بينما صعد بطل تونس بالتغلب على كيب تاون الجنوب أفريقى بربع النهائي.