شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملامح من مران الإسماعيلى استعدادا لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تخفيف الحمل التدريبي لمحمد الشامي جناح ومهاجم الفريق وذلك حسب تصريحات الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش.

ولم يخض هداف الدراويش هذا الموسم، مران اليوم بشكل كامل ضمن سياسة الجهاز الفني لوضع الحمل التدريبي المناسب لدى كل لاعب لتجنب تعرضه للإرهاق أو الإصابات.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك يوم السبت القادم، ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وفى سياق آخر غاب شادي ماهر ظهير أيمن الفريق عن المران بسبب شعوره بإرتفاع فى ضغط الدم ليقرر الجهاز الفني إراحته لحين تماثله للشفاء.

ويسعى الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات وسعيه المستمر لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية تحت القيادة الفنية المميزة لحمزة الجمل التى نجحت فى حصد 7 نقاط من إجمالي 9 بالفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا إضافة للتعادل مع البنك الأهلي.

كما شهد المران تدريبات خاصة لزيادة التفاهم والانسجام بين لاعبي الوسط والهجوم ” هذا كان ضمن أبرز ست ملامح من مران الإسماعيلي اليوم الأربعاء استعدادًا للقمة.

ونستعرض أبرز تفاصيل المران الذى أقيم على ملعب الإسماعيلية الرئيسي وجاء على النحو التالي ..

* عقد حمزة الجمل المدير الفني وجهازه المعاون اجتماعًا مع اللاعبين لمطالبتهم بطي صفحة مباراة البنك الأهلي والمضي قدماً نحو استعادة مسيرة الانتصارات لتحسين مركز الفريق بجدول البطولة والاستمرار فى إعادة البسمة للجماهير.

* اهتم الجهاز الفني فى مران اليوم بإقامة مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة بغرض رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

* شهد المران إقامة مجموعة من التدريبات الفنية والخططية منها كيفية الإستفادة من أهم نقاط القوة والضعف لدى المنافس لتحقيق الفوز.

* خصص الجهاز الفني تدريبات خاصة للاعبي خط الوسط والهجوم للعمل على تحقيق مزيد من الإنسجام والتفاهم وسرعة نقل الفريق من الجانب الدفاعي للهجومي فى أقل وقت ممكن سعيًا لإرباك الخصم.

* حراس المرمى تألقوا بشكل لافت للنظر فى مران اليوم وسط تحفيز دائم من مدربهم سيد توفيق.

* إقيمت تقسيمة ” تراى ماتش ” فى ختام المران بين اللاعبين والتى حرص خلالها المدير الفني على تصحيح أخطاء اللاعبين على صعيد التمركز الخططي بجانب إعطائهم التعليمات الفنية المطلوبة.