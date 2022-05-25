الأولمبية تستهدف الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة فى ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - تستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة، في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بمدينة وهران بالجزائر.

واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بـ180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية فى بيان رسمى عن عدد البعثة الرسمية المشاركة فى دورة البحر المتوسط، كما تكشف عن عدد الميداليات المتوقع الحصول عليها.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد عقدت اجتماع مجلس إدارة الأسبوع الماضى، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن مشاركة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على المشاركة الواسعة فى مختلف المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية التى تشهدها الدولة خلال الآونة الراهنة.