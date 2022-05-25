شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ إنبى بالحصول على بطولة الأندية الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة نادي إنبي بعد تحقيق فريق تنس الطاولة لقب بطولة الأندية الأفريقية لتنس الطاولة، التى أقيمت في مدينة لاجوس بنيجيريا.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة نادي إنبي والجهاز الفني واللاعبين على هذه النتيجة والبطولة التي تحققت، والتي تأتي ضمن سلسلة بطولات ونجاحات للرياضة المصرية في الفترة الحالية في ظل اهتمام ورعاية الدولة المصرية القيادة السياسية، والتي كان لها دور كبير في تحقيق الإنجازلات والبطولات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل القارية والدولية.

وتوج فريق إنبى لتنس الطاولة ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على بطل نيجيريا 3-0 فى نهائى البطولة، التي أقيمت بلاجوس في نيجيريا فى الفترة من 23 وحتى 25 مايو الجارى.