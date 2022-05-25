شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكونغ فو تصل الجزائر للمشاركة فى بطولتى الكأس والشباب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطني للووشو كونغ فو إلى الجزائر مساء اليوم الأربعاء للمشاركة في بطولتي الكأس والشباب الأفريقية بالجزائر.

وكانت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو غادرت اليوم الأربعاء مطار القاهرة متجهة إلى الجزائر المشاركة في بطولتي الكأس الأفريقية الثالثة والبطولة الأفريقية للشباب الخامسة للشباب بمشاركة 28 لاعب ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في بطولتي الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو والبطولة الأفريقية الخامسة للشباب كلًا من: أيمن جلال- محمود عاطف - عمر ممدوح-أحمد اسماعيل- جمعة رجب- محمد خالد - يوسف كريم - أحمد عاطف - محمود عبد الكريم - يوسف لملوم - عمرو خالد - عبد الفتاح أحمد - عمر شتا - محمد رضا - سندس محمد سنبل - بلال حسن- ملك منتصر- ملك الجارحى - عمار محمد -جنى عماد - ملك ابراهيم و ياسمين سليم - شهد حمدى- إسراء رجب - جنات هيثم - حبيبة رمضان- جنى عادل- شروق فوزي.

وتقام بطولة الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا في الجزائر خلال الفترة من 24 حتى 31 مايو الجاري و تقام البطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو ساندا أيضا في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن تلك البطولات الأولى للاتحاد الأفريقية بعد استئناف النشاط الذي كان متعطلًا خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد مشاركة مصر في بطولة الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا الأولى منذ فترة غياب استمرت نحو 5 سنوات، ويعمل الاتحاد على تنفيذ خطة طموحة من أجل العودة بقوة للمشاركة في البطولات القارية والدولية والعربية من أجل استعادة مكانته السابقة في الووشو كونغ فو.