شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحى من قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز، حيث يحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 من الدوري الممتاز.

رمضان صبحى خارج قائمة بيراميدز

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

وشهدت قائمة بيراميدز استبعاد رمضان صبحى من مواجهة فيوتشر.

فى سياق آخر، كشف خالد الغندور عن دخول مسئولى الزمالك فى مفاوضات مع رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز خلال الفترة الحالية بقوة.

ونشر الغندور عبر صفحته بموقع التواصل اجتماعى فيس بوك عن فتخ خط تفاوض بين الزمالك واللاعب على أن يكون هناك أكثر من صفقة تبادلية بين الطرفين، وكتب الغندور قائلا "خبر أكيد الزمالك فاتح خط التفاوض مع رمضان صبحي بكل قوة ومع نادى بيراميدز فى أكثر من صفقة تبادلية وهناك تعاون بين الناديين في المرحلة المقبلة".

وقال أمير عبد العزيز، المدرب العام السابق للزمالك، إنه يتمنى انضمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وأوضح أمير عبد العزيز لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك: "رمضان صبحي لاعب سوبر وهو اللاعب الذي أتمنى أن أراه بقميص الزمالك".

ومنذ انضمامه إلى بيراميدز فى موسم الانتقالات الصيفية عام 2020، شارك رمضان صبحى فى 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

خالد الغندور على فيس بوك