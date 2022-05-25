شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستقر على ضم 22 لاعبا لمباراة الجونة واستبعاد أوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على ضم 22 لقائمة الفريق استعدادا للسفر غدا فى الواحدة والنصف ظهرا من مطار برج العرب للدخول فى معسكر مغلق بالجونة، قبل مواجهة فريق الجونة يوم الجمعة الساعة السادسه والنصف مساء على استاد خالد بشارة ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة تضم كلا من:- أحمد يحيى وصبحى سليمان وفارس السيد ومحمود شبانة وكريم الديب وكريم ممدوح وأحمد راشد وسعيدو سمبورى ومروان عطيه وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد والسيد سالم وعبدالله نصيب وكريم يحيى وهشام صلاح وصبرى رحيل ومورو ساليفو وأحمد نبيل مانجا وبنجامين وإبراهيم حسن ونادر رمضان وموبولولو.

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة، خالد الغندور للايقاف، ومحمد عبد المنصف ومحمد عبد السلام ومحمد مجدى ومروان النجار وأحمد عادل ميسى لأسباب فنية.