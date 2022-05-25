شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضم لعبة الشطرنج لقطاع الألعاب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى، على استقبال دكتور هشام الجندي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك ضمن سياسة المجلس للعمل على تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجلسة التى شهدت حضور حاتم حجازي أمين الصندوق والإعلامية نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة، تم الاتفاق على بدء خطوات إضافة لعبة الشطرنج ضمن أنشطة النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة، على أن يشارك الفريق فى دوري النخبة موسم 2022 / 2023 بجانب تأسيس مدرسة للشطرنج داخل النادي.

هذا وقد أعرب المهندس يحيى الكومي وأعضاء المجلس على حرصهم الدائم على مواصلة تعميق العلاقات مع الاتحاد المصري للشطرنج ودفعها إلى آفاق أوسع بما يسهم فى زيادة شعبية تلك اللعبة خلال محافظة الإسماعيلية التى تعشق النشاط الرياضي بكافة أشكاله المتنوعة.

كما قام رئيس النادي الإسماعيلي بتبادل الدروع مع الدكتور هشام الجندي والتى أعقبها تنظيم مباراة تجربيية بينهما فى الشطرنج وسط أجواء ودية بين الطرفين.

ومن جانبه فقد وجه رئيس الاتحاد الشكر لأعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي على حسن الاستقبال، حيث أشاد بعمق العلاقات التى تربطه بالنادي الإسماعيلي صاحب الشعبية الكبرى فى مصر والوطن العربي.