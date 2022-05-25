شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقها أول فوز مصرى بالتاريخ فى رولان جاروس.. لعنة الإصابة تعطل حلم ميار شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعنة الإصابة أشبه بالوجه القبيح للرياضة هكذا ما عانت منه بطلة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الخمسين عالميًا حاليًا فبعدما صعدت إلى دور الـ64، بتخطى الأوكرانية مارتا كوستيوك في مباراتهما معًا بالفوز 2 / صفر وبنتيجة 6/ 3 و7/ 5، كأول مصرية تحقق الفوز في تاريخ البطولة، انسحبت البطلة من سباق بطولة رولان جاروس بسبب الإصابة.

انتصرت الإصابة على اللاعبة ميار شريف التي أعلنت انسحابها من بطولة رولان جاروس المفتوحة إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى، بسبب الإصابة، بعد وصولها إلى الدور الثانى فى البطولة، وتعرضت اللاعبة لإصابة قوية خلال مشاركتها فى بطولة رولان جاروس، أدت إلى انسحابها من البطولة.

ميار شريف تمكنت من الوصول إلى الدور الثانى ببطولة رولان جاروس المفتوحة إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى، حيث ضربت موعداً مع المصنفة الـ25 عالميًا السلوفينية تامارا زيدانسيك قبل أن تتعرض للإصابة.

ميار شريف نجحت فى تحقيق إنجاز تاريخى بعد تأهلها إلى الدور الثانى ببطولة رولان جاروس المفتوحة، لتصبح أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور، وفازت ميار فى الدور الأول على الأوكرانية مارتا كوستياك بنتيجة مجموعتين دون رد؛ لتتأهل لدور الـ64.

ميار شريف وصلت مؤخرًا إلى التصنيف العالمى رقم 49، وهو أعلى تصنيف وصلت إليه البطلة المصرية فى تاريخ مسيرتها مع عالم التنس للمحترفات.

تعرضت ميار شريف لإصابة قوية وتم تشخيصها أنها شرخ بالقدم، ما يتسبب فى غيابها عن الملاعب لمدة شهرين.

حرص مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى الاطمئنان على ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى، بعد الإصابة التى تعرضت لها خلال مشاركتها فى بطولة رولان جاروس إحدى بطولات الجراند سلام وهى عبارة عن شرخ فى القدم أجبرها على الانسحاب من البطولة رسميا وعدم استكمال مشوارها رغم تأهلها إلى دور الـ64 للمرة الأولى فى تاريخها.

وتمنى اتحاد التنس الشفاء للنجمة والأيقونة المصرية ميار شريف والعودة بقوة من جديد للتألق فى ملاعب اللعبة البيضاء ومواصلة تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات العالمية لرياضة التنس المصرى.