شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل افتتاح النادى النهرى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تأجيل حفل افتتاح النادى النهرى الذى كان مقررا له بعد غدا الخميس إلى ميعاد لاحق يتم تحديده فيما بعد.

وكان مرتضى منصور قد افتتح العديد من الحدائق والمنشآت الجديدة بالنادى الخميس الماضى، وسط حضور لفيف من القيادات بحضور الدكتور أشرف صبحى وعدد من الصحفيين ورؤساء الأندية.

من ناحية أخرى ألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك عقب الانتهاء من أداء الفقرة التأهيلية والبدنية.

ونقل المدير الفني البرتغالي خلال المحاضرة بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين لتنفيذها في المران، كما شرح بعض الأدوار الفنية المطلوبة منهم والخاصة بالتحركات داخل الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفنى للزمالك فى عودة الانتصارات الغائبة عن الفريق فى آخر مباراتين بالمسابقة بعد الخسارة أمام إنبى بهدفين نظيفين، وطلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء وهو ما جمد رصيد الفريق عند 41 نقطة وما زال على قمة جدول الترتيب، فى ظل تأجيل 4 مواجهات للمنافس التقليدى الأهلى الذى يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 37 نقطة، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة.