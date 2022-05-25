شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد المباريات المؤجلة للأهلى بالدورى وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية مواعيد المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، حيث تقرر إقامة مباراة الفريق الأحمر مع إيسترن كومباني يوم 15 يونيو المقبل بدون اللاعبين الدوليين.

كما تقرر إقامة مباراة الأهلي والجونة، المؤجلة من الجولة التاسعة في التاسعة من مساء يوم 5 يوليو المقبل على استاد خالد بشارة.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي، المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري، حيث تقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء 20 يوليو المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.

وهناك مباراة أخرى كان مقرر لها أمام المقاولون العرب يوم 29 مايو الجاري لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

كما يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 19 يونيو المقبل في قمة الدوري ، بعدها يواجه بيراميدز في دور الثمانية في التاسعة والنصف من مساء يوم 26 يونيو المقبل، على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي وبيراميدز مع بتروجت في نصف النهائي، في التاسعة من مساء يوم 2 يوليو المقبل، على استاد القاهرة، وسوف تقام المباراة النهائية يوم 21 يوليو.