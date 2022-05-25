الامارات | تعادل مع النصر.. الوحدة ينهي دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مع النصر.. الوحدة ينهي دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبوأ الوحدة مقعده ثالثا على سلم الترتيب العام لجدول دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعادله على ملعبه وبين جماهيره أمام النصر، بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

وبتلك النتيجة يكون الشارقة قد ضمن المركز الثاني قبل مواجهته أمام حامل اللقب العين والتي ستجرى مساء الخميس.

ورفع الوحدة رصيده عند 53 نقطة وبفارق نقطة عن الملك.

وأنهى الفريق النصر الشوط الأول متقدما بهدف جاء عن طريق ضياء سبع "45+3"، وتعادل للوحدة عمر خريبين من ضربة جزاء "54"، ثم أعاد غلوبر التقدم مجدداً للفريق الضيف "71"، وتعادل إسماعيل مطر للوحدة 90+5.

وبتلك النتيجة يصعد العميد للمركز السابع مؤقتا برصيد 33 نقطة في انتظار مباراة عجمان ضد الامارات.

وجاءت المباراة أقل مما كان منتظراً خصوصا من الوحدة الذي اتسم لعبه بالعشوائية والفردية في الكثير من أوقات اللقاء، في حين بني النصر استراتيجية لعبه بالدفاع في نصف ملعبه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائي الخطير ريان مندز وضياء سبع ومعهما توزي ما شكل ازعاج دائما على دفاع وحارس الوحدة.

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