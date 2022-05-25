الامارات | الوصل يعبر الجزيرة بثنائية دوغلاس وأوليفيرا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يعبر الجزيرة بثنائية دوغلاس وأوليفيرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى الوصل موسمه بفوزه على الجزيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة ال 26 من دوري أدنوك للمحترفين ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى ٣٦ نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد حامل لقب النسخة الماضية عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وخاض "فخر أبوظبي" اللقاء بعدد كبير من لاعبي الرديف إذ قاد الفريق المدرب المساعد روي هندريكسن نسبة لغياب المدرب مارسيل كايزر لعارض صحي.

وشهد الشوط الأول أفضلية من جانب الوصل الذي تقدم بالهدف الأول عن طريق البرازيلي دوغلاس في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل المالي عبدالله ديابي لمصلحة الجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من جانب الوصل الذي أضاف الهدف الثاني عن طريق البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا في الدقيقة 48، بينما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة لتعزيز النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأصفر بهدفين مقابل هدف.

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