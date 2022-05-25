طرح تذاكر آخر المباريات المؤهلة للمونديال

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وذكر الموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم أمس، أن استاد أحمد بن علي، أحد الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم، سيستضيف المباريات الثلاث التي يختتم بها مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.وسيحظى منتخبان بفرصة المشاركة في النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط نهاية العام الحالي.
وتنطلق المباريات الثلاث المرتقبة 7 يونيو المقبل بمباراة تجمع بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، لتحديد ممثل قارة آسيا الذي سيواجه في 13 من الشهر نفسه منتخب بيرو في مباراة فاصلة، ليتأهل الفائز بها مباشرة إلى المونديال، بينما تشهد المباراة
الثالثة مواجهة بين منتخبي كوستاريكا ونيوزيلندا لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم قطر 2022.
ويلتحق الفائز من المباراة التي ستجمع بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا ومنتخب بيرو، بالمجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022، والتي تضم فرنسا حاملة اللقب وتونس والدنمارك، في حين سيلتحق الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بالمجموعة
الخامسة، لينضم إلى اليابان وإسبانيا حاملة لقب مونديال 2010، وألمانيا الفائزة بلقب نسخة 2014.
وتقام منافسات بطولة كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
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